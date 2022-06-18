Готовится игровой монитор с частотой 540 Гц

Игровые мониторы с высокой частотой обновления становятся нормой, и большинство компаний теперь предлагают свои дисплеи с частотой 240 Гц и 360 Гц в качестве стандарта для сегмента киберспорта. Но похоже, что скоро мы получим мониторы с безумной частотой обновления, преодолевающие барьер 500 Гц до 540 Гц. Согласно отчету MyDrivers, производитель дисплеев AUO работает над новым монитором с высокой частотой обновления, который побьет все предыдущие рекорды. Компания будет стремиться к частоте обновления 500 Гц и предложит безумно быстрый игровой монитор с частотой обновления 540 Гц, который будет предназначен для самых интенсивных геймеров в киберспорте. В настоящее время ASUS является единственным производителем, официально анонсировавшим игровой монитор с частотой 500 Гц в составе своего нового дисплея ROG SWIFT, разработанного в сотрудничестве с NVIDIA. AUO также ранее заявляла о разработке мониторов с высокой частотой обновления 4K 240 Гц и 2K 360 Гц для сегмента киберспорта, которые предложат пользователям более экономичное решение по сравнению с монитором Samsung Neo G8 Odyssey, о котором недавно было объявлено, с 4K Mini LED панелью и частота обновления 240 Гц.

Neo G8 в настоящее время продается по цене 1500 долларов США. В дополнение к этому, AUO также продемонстрировала свои дисплеи с частотой 480 Гц для игровых мониторов и ноутбуков на SID Display Week 2022. Практичность монитора с такой высокой частотой обновления на данный момент кажется малой, поскольку источник сообщил, что даже самая быстрая графическая карта, доступная на данный момент для киберспорта, GeForce RTX 3090 Ti, может производить максимум 350 кадров в секунду в самых популярных киберспортивных играх с использованием высокопроизводительного ПК на Intel Core i9-12900K и с, 32 ГБ DDR5.
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