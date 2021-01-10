График обновления смартфонов Vivo до Funtouch OS 11 в Индии

Еще в ноябре vivo анонсировала OriginOS в качестве новой операционной системы для смартфонов. В настоящее время компания запускает программу открытого бета-тестирования в Китае. Но для Индии устройства будут обновлены до Funtouch OS 11 на базе Android 11. Оболочка OriginOS предназначена для смартфонов высокого класса, и в основном это Funtouch OS 11 с дополнительными элементами пользовательского интерфейса. Поскольку vivo известна своими мобильными телефонами среднего и бюджетного класса, для компании имеет смысл предоставить легкую ОС для улучшения работы на более низком оборудовании.
График развертывания обновления vivo Funtocuh OS 11 для Индии
- vivo X50
- vivo V19
- vivo V17 Pro
- vivo V17
- vivo V15 Pro
- vivo S1
- vivo S1 Pro
- vivo Z1Pro
- vivo Z1x
- vivo V15