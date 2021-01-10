График обновления смартфонов Vivo до Funtouch OS 11 в Индии

Китайские производители смартфонов Vivi поделился списком подходящих телефонов и графиком развертывания Funtouch OS 11.

Еще в ноябре vivo анонсировала OriginOS в качестве новой операционной системы для смартфонов. В настоящее время компания запускает программу открытого бета-тестирования в Китае. Но для Индии устройства будут обновлены до Funtouch OS 11 на базе Android 11. Оболочка OriginOS предназначена для смартфонов высокого класса, и в основном это Funtouch OS 11 с дополнительными элементами пользовательского интерфейса. Поскольку vivo известна своими мобильными телефонами среднего и бюджетного класса, для компании имеет смысл предоставить легкую ОС для улучшения работы на более низком оборудовании.

График развертывания обновления vivo Funtocuh OS 11 для Индии

    Январь 2021 г.

  • vivo X50
  • vivo V19

    • Март 2021 г.

  • vivo V17 Pro
  • vivo V17
  • vivo V15 Pro
  • vivo S1

    • Апрель 2021 г.

  • vivo S1 Pro
  • vivo Z1Pro
  • vivo Z1x

    • Июнь 2021 г.

  • vivo V15
Комментарии и отзывы Funtouch OS 11
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