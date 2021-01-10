График обновления смартфонов Vivo до Funtouch OS 11 в Индии

Китайские производители смартфонов Vivi поделился списком подходящих телефонов и графиком развертывания Funtouch OS 11.

График развертывания обновления vivo Funtocuh OS 11 для Индии

Январь 2021 г. vivo X50

vivo V19

Март 2021 г. vivo V17 Pro

vivo V17

vivo V15 Pro

vivo S1

Апрель 2021 г. vivo S1 Pro

vivo Z1Pro

vivo Z1x

Июнь 2021 г. vivo V15

Еще в ноябре vivo анонсировала OriginOS в качестве новой операционной системы для смартфонов. В настоящее время компания запускает программу открытого бета-тестирования в Китае. Но для Индии устройства будут обновлены до Funtouch OS 11 на базе Android 11. Оболочка OriginOS предназначена для смартфонов высокого класса, и в основном это Funtouch OS 11 с дополнительными элементами пользовательского интерфейса. Поскольку vivo известна своими мобильными телефонами среднего и бюджетного класса, для компании имеет смысл предоставить легкую ОС для улучшения работы на более низком оборудовании.