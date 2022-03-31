Грядущий iPhone 14 не получит Touch ID под дисплеем

Apple готовится к выпуску серии iPhone 14 следующего поколения и вместе с этим компания собирается внести некоторые серьезные изменения в дизайн смартфона, а также в функции телефона. В прошлом месяце Apple получила патент на сканер отпечатков пальцев под дисплеем, что привело к предположениям о том, что модели iPhone скоро получат поддержку Touch ID под дисплеем. Известный аналитик Apple, сообщил ранее, что компания может представить iPhone с Touch ID под дисплеем в 2023 году, но данная информация не подтвердилась.

Сегодня стало известно что грядущая серия смартфонов iPhone 14, iPhone 15 и iPhone 16, не будут иметь данную функцию, а Face ID будет единственным биометрическим вариантом для разблокировки устройства. Что касается основных изменений в этом году, iPhone 14 Pro и Pro Max избавятся от выемки в верхней части экрана заменив ее вырезом в форме таблетки. Ожидается, что датчик камеры будет увеличен с 12 до 48 мегапикселей.