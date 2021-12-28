Грядущий смартфон Huawei JLN-AL00

Похоже что Huawei работает над новым смартфоном 4G, поскольку устройство с номером модели JLN-AL00 только что получило разрешение от телекоммуникационного управления Китая. Устройство было сертифицировано 24 декабря и раскрывает одну из его ключевых особенностей. Благодаря сертификации теперь подтверждено, что Huawei JLN-AL00 поддерживает подключение к сети 4G. Известно то что устройство работает на оболочке HarmonyOS.

Технические характеристики телефона еще неизвестны, но поскольку это его первая сертификация, ожидается, что подробности о телефоне в скором времени появятся в интернете.