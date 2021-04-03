Грядущий смартфон Sony Xperia 1 III получит дисплей с частотой 120 Гц

Компания Sony проведет мероприятие 14 апреля, на котором компания анонсирует флагман Sony Xperia 1 III, а также пару других устройств. Теперь же в сети перед официальным анонсом утекли пару характеристик грядущего смартфона.

Смартфон Sony Xperia 1 III получит 6,5-дюймовый OLED-экран 4K HDR, который будет предлагать 10-битную глубину цвета, пиковую яркость 1300 нит и частоту обновления 120 Гц. За производительность будет отвечать новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памятью. Также новинка в Китае может получить версию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ.

Система с тремя камерами может включать 64-мегапиксельный основной широкоугольный объектив, 12-мегапиксельный сверхширокий датчик и 12-мегапиксельный телеобъектив перископа с 60-кратным зумом. Питаться устройство будет от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч и возможно с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.