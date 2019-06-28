Gucci представил приложение для iOS, которое позволит примерить обувь в AR

Итальянский дом моды Gucci выпустил приложение для iOS, которое позволяет покупателям «примерить» коллекцию кроссовок Ace в дополненной реальности.

Пользователи смогут выбрать и примерить в AR любую модель кроссовок Ace, которые доступны в разных стилях, от простого белого до модели с логотипом, украшенного жемчугом. Кроме того, по словам Gucci, инструмент позволит находить и примерять обувь, которая ещё не выпущена. Понравившуюся пару кроссовок можно купить в приложении или просто сделать снимок для публикации в социальных сетях.

Поддержку дополненной реальности добавил белорусский стартап Wannaby. Работа с Gucci — первый коммерческий проект компании. Приложение пока доступно только для iOS, а выпустят ли его для Android, пока неизвестно. Дома моды стали часто использовать новые технологии. Вспомнить хотя бы сумки Louis Vuitton со встроенными гибкими AMOLED-дисплеями или умные часы того же бренда.