HARMAN объявила о начале официальных российских продаж наушников Under Armour True Wireless FLASH

В России вышли беспроводные наушники под названием Under Armour True Wireless FLASH. Наушники оснащены встроенным микрофоном, который позволяет вести телефонные разговоры в ходе тренировки, не доставая смартфона. Новинка защищена от влаги по уровню IPX7. Им страшен дождь и потоотделение, а также получили батарею, которая гарантирует 5 часов автономной работы. Under Armour True Wireless FLASH также обладают функцией JBL TalkThru при помощи которой можно одним прикосновением снизить громкость музыки и усилить слышимость речь человека, который вступил в разговор. Оценивается гаджет в 10990 рублей.