HEDDphone - студийные наушники открытого типа с технологией Air Motion Transformer

Немецкая компания HEDD Audio представила наушники с открытым типом конструкции - HEDDphone. Новинка является первыми наушниками производителя с технологией Air Motion Transformer, которая обеспечивает большее движение воздуха, чем традиционные системы.

Технология AMT использует сложенную диафрагму с поршневыми движениями, которая выталкивает воздух в четыре раза быстрее, чем другие преобразователи. Это приведет к более детальному звучанию. Данная реализация позволила расширить частотную характеристику излучателей для воспроизведения полного звукового диапазона частот (10 Гц – 40 кГц).

На HEDDphone складки диафрагмы сжимают воздух в соотношении 4:1 вместо обычных 1:1. Импеданс составляет 38 Ом, благодаря чему новинку можно будет использовать как со стационарными, так и с мобильными источниками звука. Кабель съемный и подключается к каждой чашечке отдельно через разъем mini XLR.

HEDDphone будут доступны в конце третьего квартала этого года, HEDD гарантирует, что цена будет ниже отметки в 2000 евро.