HELM Audio TWS 5.0 и его характеристика

Модель оснащена динамическими драйверами и поддерживает работу с кодеком Qualcomm aptX. Каждый из наушников имеет встроенный микрофон для голосовой связи, а смарт-клавиши на чашках позволяют управлять воспроизведением, громкостью связи и активировать голосового помощника сопряженного смартфона.В режиме воспроизведения модель способна работать до 8 часов на одном заряде. Всего же без розетки можно обходиться до 30 часов, ведь футляр устройства выполняет роль пауэрбанка. Сертификация по стандарту IPX4 позволяет пользоваться наушниками во время интенсивных тренировок или под дождём.Новинка с поддержкой Bluetooth 5.0 получила корпус с защитой от воды, поддержку кодека aptX и длительное время автономной работы.О стоимости новинки пока неизвестно.