HKC анонсировала Full HD монитор на 800 Гц

Мониторы с двойным режимом работы сегодня встречаются все чаще, но перед нами, похоже, первый случай, когда подобное устройство способно предложить столь высокую частоту обновления именно при разрешении Full HD. Крупный китайский производитель дисплеев HKC представил новый флагманский игровой монитор, который способен работать на экстремально высоких частотах обновления, ранее практически не встречавшихся на рынке. Хотя значения в районе 1000 Гц и выше уже фигурируют в маркетинговых материалах некоторых брендов, обычно такие режимы ограничиваются разрешением 720p. Большинство игроков предпочитают 1080p из-за более высокой детализации и при этом не видят реальной пользы от 1000 Гц, так как преимущества такой частоты практически невозможно заметить на практике.

Теперь же китайский бренд представил монитор, который предлагает впечатляющие 800 Гц при разрешении 1080p. На рынке уже появлялись Full HD-мониторы, преодолевающие отметку 600 Гц, но скачок до 800 Гц выглядит действительно значительным. В компании утверждают, что новинка способна увеличивать частоту в 4 раза, мгновенно переключаясь из режима 4K при 200 Гц в режим Full HD при 800 Гц одним нажатием, что делает её первым игровым монитором с такими возможностями. Для решения ключевых технических ограничений HKC задействовала собственный высокопроизводительный драйвер дисплея и продвинутые технологии панели. Интересно будет посмотреть на этот материал в рамках реальной эксплуатации.
