HMD Global объявила дату презентации новых смартфонов Nokia

Компания HMD Global собиралась представить несколько новых устройств Nokia на MWC 2020 в Барселоне, но выставку отменили.

Теперь глава компании HMD Global Юхо Сарвикас опубликовал у себя на страничке в социальной сети Twitter постер, согласно которому презентация новинок состоится 19 марта 2020 года.

Презентация новинок пройдет в Лондоне. Главным новинкой компаний станет ожидаемый флагман Nokia 8.2 5G. Смартфон получит LCD-дисплей без вырезов и отверстий, выезжающую фронтальную камеру, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, батарею на 3500 мАч, а также новый процессор Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным модемом для сети пятого поколения.