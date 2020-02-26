HMD Global работает над возрождением Nokia 5310 XpressMusic

Компания HMD Global возрождать старые модели телефонов Nokia. И теперь очередная реинкарнация телефона Nokia 5310 XpressMusic 2007 года выпуска.

Телефон появился в базе данных TENAA с кодовым названием TA-1212. Также появились изображения и некоторые характеристики телефона.

Новая модель телефона практически полностью копирует дизайн 2007 года выпуска. Телефон Nokia 5310 XpressMusic также получит 2.4 дюймовый QVGA дисплей, 0.3 Мп основную камеру, 8/16 МБ встроенной памяти и аккумулятор ёмкостью на 1200 мАч.

Когда именно компания HMD Global представят телефон Nokia 5310 XpressMusic неизвестно.