HMD Global выпустит наследника Nokia 8110 4G

Вице-президент и глава индийского подразделения HMD Global Эджей Мехта (Ajey Mehta) подтвердил слухи о планах по выпуску наследника успешного телефона Nokia 8110 4G, который был представлен в начале года. По его словам, Nokia думают над возможностью запуска продвинутого телефона с поддержкой сотовых сетей 4G по доступной цене.

Напомним, что Nokia 8110 4G оснащается 2,45-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 320:240 пикселей, двухъядерным процессором Qualcomm 205 с тактовой частотой 1,1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной памяти, водозащитой по стандарту IP52, 2-Мп камерой, съёмным аккумулятором на 1500 мАч, поддержкой Wi-Hi, FM-радио и двумя слотами SIM. В качестве операционной системы здесь используется Smart Feature OS на базе KaiOS.