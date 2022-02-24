HMD Global вывозит большую часть своих смартфонов из Германии из-за патентного спора

На сайтах Nokia Germany и Nokia Switzerland мы можем обнаружить только G21 и G11. Что-то происходит во Франции, Италии, Испании и даже в Финляндии, на родине HMD. Однако X20, X10 и другие смартфоны доступны в Великобритании. Неясно, как долго это продлится, поскольку иск был подан не только в Германии. HMD является ответчиком по ряду судебных исков, поданных компанией VoiceAgeEVS LLC («VAEVS») в различных юрисдикциях, включая Германию. Мы разочарованы завершением судебного разбирательства в отношении VoiceAge в Германии в декабре и подали жалобу. Тем временем мы добились того, что ни одно из устройств, предлагаемых и распространяемых в Германии, не поддерживает EVS», — прокомментировал HMD Global ситуацию в Германии.