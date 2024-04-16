HMD Pulse готовится к релизу в июле текущего года

Компания HMD Global продолжает выпускать смартфоны под известным брендом Nokia, что вполне логично, ведь у Nokia по сей день бренд более узнаваемый и уважаемый. Но также компания достаточно активно работает над использованием своего собственного бренда для новых устройств — например, инсайдеры уверены, что производитель вскоре представит смартфон HMD Pulse, который появился на первых рендерах в социальных сетях. По предварительной информации специалистов, HMD Pulse будет иметь 6,56-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением HD+ и узкими рамками. Он будет работать на процессоре Unisoc T606 с 4/8 ГБ оперативной памяти под управлением операционной системы Android 14 без дополнительной прошивки, что довольно нетипично для современного рынка. Да и процессор, мягко сказать, не самый известный и популярный на рынке.

Также инсайдеры сообщают, что данный смартфон получит 13-мегапиксельную камеру на тыльной панели (с передовыми функциями искусственного интеллекта) и батарею на 5000 мАч. Кроме того, смартфон HMD Pulse будет доступен в синем, чёрном и розовом цветах, а релиз должен состояться в июле текущего года. Впрочем, стоит сразу отметить, что данный смартфон предназначен в первую очередь для того, чтобы пользователи могли купить недорогое устройство и работать с ним в повседневной жизни. Это не флагман и не тот смартфон, который покупают для мобильных игр или чего-то в таком духе. Нет, производитель делает ставку на совершенно иное направление.
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