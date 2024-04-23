HMD Pulse слили за день до релиза

Компания HMD Global недавно официально объявила, что начнёт производить смартфоны под собственным брендом — это произошло после многих лет выпуска новинок под брендом Nokia, которым гигант владеет достаточно продолжительное время. И первым смартфоном производителя будет модель Pulse, о котором ранее было много утечек — инсайдеры сумели раздобыть массу ценной информации о гаджете. Но теперь в сеть попали все характеристики гаджета до анонса — всё благодаря ритейлерам. Онлайн-магазин Gigantti по ошибке опубликовал страницу со смартфоном, на которой были все характеристики и цены.

Например, если информация на сайте верна, гаджет будут продавать за 180 долларов, а старт продаж состоится уже завтра, 24 апреля. Характеристики гаджета и страница в целом явно были опубликованы по ошибке, но, с другой стороны, нельзя сказать, что во многом новинка кого-то сможет удивить. Смартфон HMD Pulse получит 6,56-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением HD+ (720x1480 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Он будет работать на процессоре Unisoc T606 в паре с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти для хранения контента. Ëмкость батареи составит 5000 мАч, плюс у смартфона будет основная камера на 50 Мп, датчик глубины на 2 Мп и фронтальная камера на 50 Мп. Естественно, он будет работать на Android, но, к сожалению, информации о наличии Android 14 пока что нет — даже на слитой странице этих данных не было. Но стоит предположить, что если бы смартфон получил Android 14, то в характеристиках это точно отметили бы.
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