HMD Skyline протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона HMD Skyline, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил слухи о наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 1027 и 2857 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По предварительным данным, смартфон также оснастят OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с главным модулем на 108 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4900 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также защитой от пыли и влаги согласно степени IP67.