HMD XR22 получит камеру ночного видения

Инсайдер HMD MEMES поделился подробностями о защищенном смартфоне HMD XR22, который придет на смену моделям Nokia XR21 и HMD XR21. Итак, новинку оснастят 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 619 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (камера ночного видения), селфи-камеру разрешением 50 Мп, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5520 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 33 Вт и 15 Вт соответственно, стереодинамиками, ИК-портом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.