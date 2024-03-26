HMD готовит к релизу линейку смартфонов Pulse

Сегодня в сети появилась достаточно интересная информация о новых собственных смартфонах компании HMD, которые были анонсированы некоторое время назад после того, как компания пообещала закрыть разработку смартфонов Nokia и сфокусироваться на собственных решениях. HMD работает над серией смартфонов под названием Pulse, в которую входят HMD Pulse, HMD Pulse+ и HMD Pulse Pro. По информации западных источников, HMD Pulse будет оснащён процессором Unisoc T606, от 4 ГБ до 8 ГБ оперативной памяти и будет работать на Android 14. У HMD Pulse+ будет 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и дисплей с диагональю 6,56 дюйма.

А топовая версия в линейке HMD Pulse Pro будет иметь 6/128 ГБ памяти и три варианта цвета — Twilight Purple, Black Ocean и Glacier Green. Соответственно, учитывая процессор, дисплей и относительно скромные объёмы оперативной памяти, можно предположить, что компания будет делать акцент на доступных устройствах или решениях среднего класса. Это вполне логично — сразу пытаться захватить сегмент флагманских смартфонов было бы достаточно странно и сложно. По информации инсайдеров, компания HMD на текущий момент работает над шестью смартфонами под своим собственным брендом. Кроме того, к июлю HMD, возможно, подготовит к резу первые модели, которые будут продаваться в Европе. Никаких точных данных про стоимость или какие-то примерные даты запуска пока что нет, что вполне ожидаемо — пока что компания даже презентацию не проводила.