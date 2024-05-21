HMD представила смартфон Pulse+ Business Edition

Компания HMD приняла решение привлечь внимание корпоративных клиентов с помощью реализации смартфона HMD Pulse+ Business Edition. Стоит отметить, что на деле это такой же смартфон, как и потребительская версия, но основное различие заключается в программном обеспечении и поддержке от производителя. Например, смартфон поставляется с расширенной 3-летней гарантией, тогда как у оригинальной модели гарантия всего на 1 год. Также обычные 3 года обновлений безопасности продлены до 5 лет, чтобы обеспечить безопасность данных компании на протяжении достаточно длительного периода времени. Однако смартфон по-прежнему будет получать обновления ОС только в течение 2 лет.

Также в компании отмечают, что смартфон HMD Pulse+ Business Edition был разработан в соответствии с рекомендациями Android Enterprise Recommended и обеспечивает корпоративную безопасность с помощью биометрической аутентификации, шифрования и удалённого стирания данных. Все данные, собранные со смартфона, хранятся на платформе Google Cloud внутри Европейского союза и полностью соответствуют требованиям GDPR. Впрочем, за это придётся существенно доплатить — версия HMD Pulse+ Business Edition стоит 200 евро за модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, тогда как потребительская версия стоит 160 евро за 4/128 ГБ. Правда, обычные пользователи купить этот смартфон не могут при всём желании — модель продают исключительно крупным компаниям посредством контракта.