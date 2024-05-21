HMD представила смартфон Pulse+ Business Edition

Также в компании отмечают, что смартфон HMD Pulse+ Business Edition был разработан в соответствии с рекомендациями Android Enterprise Recommended и обеспечивает корпоративную безопасность с помощью биометрической аутентификации, шифрования и удалённого стирания данных. Все данные, собранные со смартфона, хранятся на платформе Google Cloud внутри Европейского союза и полностью соответствуют требованиям GDPR. Впрочем, за это придётся существенно доплатить — версия HMD Pulse+ Business Edition стоит 200 евро за модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, тогда как потребительская версия стоит 160 евро за 4/128 ГБ. Правда, обычные пользователи купить этот смартфон не могут при всём желании — модель продают исключительно крупным компаниям посредством контракта.