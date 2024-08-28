HMD представила телефон Barbie Phone за 130 долларов

Сегодня компания HMD официально представила свой новый телефон-раскладушку в розовом цвете (в стиле Барби — так указано в официальном пресс-релизе). При этом стоит отметить, что данное устройство является, по сути, версией Nokia 2660 Flip, но с другим цветом корпуса, рядом программных доработок и различными мелкими обновлениями, на которые стоит обратить своё внимание. Например, новый мобильный телефон (это именно телефон, а не смартфон) оснащён розовой съёмной аккумуляторной батареей ёмкостью 1450 мАч, розовым кабелем USB Type-C, цветной полировочной салфеткой для очистки устройство от пыли и несколькими другими аксессуарами в аналогичном дизайне. Более того, производитель кладёт в комплект поставки две сменные задние крышки, ремешок для телефона с бусинами, различные украшения и наклейки Барби.

При этом HMD Barbie Phone получил основной экран диагональю 2,8 дюйма и внешний экран диагональю 1,77 дюйма. Телефон оснащён процессором Unisoc T107, 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти с возможностью расширения до 32 ГБ посредством карты памяти microSD. Ещё устройство оснащено камерой VGA на 0,3 Мп, поддерживает Bluetooth 5, имеет разъём для наушников и порт USB Type-C для зарядки и передачи данных. Стоит такой телефон 129 долларов, что в целом можно назвать доступным решением. С другой стороны, долларов за 150-160 можно купить смартфон от компании Samsung уровня Galaxy 05S, который умеет явно больше, а стоит лишь немного дороже.
В iOS 18 появится ИИ-ретушь фотографий и не только…
Презентация компании Apple под названием WWDC 24 состоится совсем скоро — инсайдеры уверены, что компания…
Складной смартфон Xiaomi Mix Flip засветился на фото …
О том, что компания Xiaomi готовит к выходу свой первый складной смартфон в формате раскладушки, было изв…
Складной смартфон Huawei Nova Flip получит 66-Вт зарядку …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о компактном складном смартфоне Huaw…
Смартфон OPPO A3x 5G оценен в 150 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A3x 5G, которая оценена на дебютном инди…
Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 4…
Сегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Mix Fold 4, который оказался невероятно тонким и …
HMD Skyline в стиле Nokia Lumia 920 показали на рендере …
В сети появились первые изображения смартфона Skyline от компании HMD Global, который получит дизайн в ст…
OnePlus Ace 3 Pro показали в зеленой расцветке …
Компания OnePlus опубликовала изображения еще одной версии флагманского смартфона Ace 3 Pro, который пред…
Huawei Nova Flip показали на пресс-рендерах …
В сеть утекли официальные изображения компактного складного смартфона Huawei Nova Flip, официальный релиз…
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor