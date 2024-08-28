HMD представила телефон Barbie Phone за 130 долларов

Сегодня компания HMD официально представила свой новый телефон-раскладушку в розовом цвете (в стиле Барби — так указано в официальном пресс-релизе). При этом стоит отметить, что данное устройство является, по сути, версией Nokia 2660 Flip, но с другим цветом корпуса, рядом программных доработок и различными мелкими обновлениями, на которые стоит обратить своё внимание. Например, новый мобильный телефон (это именно телефон, а не смартфон) оснащён розовой съёмной аккумуляторной батареей ёмкостью 1450 мАч, розовым кабелем USB Type-C, цветной полировочной салфеткой для очистки устройство от пыли и несколькими другими аксессуарами в аналогичном дизайне. Более того, производитель кладёт в комплект поставки две сменные задние крышки, ремешок для телефона с бусинами, различные украшения и наклейки Барби.

При этом HMD Barbie Phone получил основной экран диагональю 2,8 дюйма и внешний экран диагональю 1,77 дюйма. Телефон оснащён процессором Unisoc T107, 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти с возможностью расширения до 32 ГБ посредством карты памяти microSD. Ещё устройство оснащено камерой VGA на 0,3 Мп, поддерживает Bluetooth 5, имеет разъём для наушников и порт USB Type-C для зарядки и передачи данных. Стоит такой телефон 129 долларов, что в целом можно назвать доступным решением. С другой стороны, долларов за 150-160 можно купить смартфон от компании Samsung уровня Galaxy 05S, который умеет явно больше, а стоит лишь немного дороже.