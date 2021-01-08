HONOR 20, 20 Pro, V20 и Magic2 получили Magic UI 4.0

Хотя HUAWEI продал свой суббренд HONOR консорциуму из более чем 30 различных компаний, смартфоны производителя по-прежнему используют Magic UI на основе EMUI. Следовательно, четыре его телефона начали получать последнее стабильное обновление Magic UI 4.0 на основе EMUI 11. Стоит отметить, что смартфоны и планшеты под брендом HONOR будут получать сборки EMUI 11 и Magic UI 4.0 до тех пор, пока китайский производитель может продавать свои смартфоны с сервисами Google. Вероятно, есть дочерней компании вдруг запретят использовать американские сервисы, то производителю вновь придется что-то делать. Пока что более новые премиальные телефоны HONOR получили стабильное обновление. Если у вас пока что нет обновления, то просто подождите пару дней.