HONOR 400 Pro получит 100-Вт зарядку

Профильное издание 91mobiles поделилось подробностями о смартфонах HONOR 400 и 400 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, старшую модель оснастят производительной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 5000 нит, батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с OIS), защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также корпусом толщиной 8,1 мм.

HONOR 400 будет отличаться 6,55-дюймовым AMOLED-экраном, однокристальной системой Snapdragon 7 Gen 3, сдвоенной камерой с модулями разрешением 200 Мп и 12 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, корпусом толщиной всего 7,3 мм и более простой защитой IP65.
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