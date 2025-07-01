HONOR 400 оценили в 41 тысячу рублей

Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на смартфоны серии HONOR 400. Базовая модель оценена от 41 до 49 тысяч рублей за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. HONOR 400 Pro обойдется в 65 или 70 тысяч рублей за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти. Предзаказ продлится до 7 июля.

Напомним, что HONOR 400 оснащается 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2736:1264 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхшиирк) и 50 Мп (портретный модуль), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной прошивкой MagicOS 9.0 на ОС Android 15.