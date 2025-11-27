HONOR 500 и HONOR 500 Pro появились в продаже

Компания HONOR выпустила в китайскую продажу смартфоны HONOR 500 и 500 Pro, которые оценены в эквивалент 380 и 510 долларов соответственно за базовую версию с 12/256 ГБ памяти. Напомним, что базовая модель получила 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с максимальной частотой до 3,2 ГГц, 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 6000 нит, сдвоенную основную камеру с модулями на 200 Мп (OIS) и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт, модуль NFC, корпус толщиной 7,75 мм и защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K.