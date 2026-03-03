HONOR 600 Lite получит яркий экран

Профильный ресурс WinFuture опубликовал качественное изображение и характеристики смартфона HONOR 600 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2600:1200 точек и пиковой яркостью HDR 6500 нит, защитой от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP66, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7100 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G610, батареей ёмкостью 6520 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, выделенной кнопкой спуска затвора, сдвоенной основной камерой с модулями на 108 Мп и 5 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, а также двумя расцветками корпуса. Цена смартфона за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составит эквивалент 315 долларов.

