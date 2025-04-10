HONOR GT Pro получит 90-Вт зарядку

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне HONOR GT Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие топовой 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, плоского экрана с разрешением 1,5K, поддержки 90-Вт проводной быстрой зарядки, кремниевого аккумулятора большой ёмкости и улучшенного сканера отпечатков пальцев.

Напомним, что базовый Honor GT оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батареей ёмкостью 5400 мАч, быстрой зарядкой мощностью 100 Вт и сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX906 и OIS ) и 12 Мп (сверхширик).