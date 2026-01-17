HONOR Magic 8 Pro Air полностью рассекречен

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробные характеристики смартфона HONOR Magic 8 Pro Air, который будет представлен 19 января. Итак, аппарат оснастят 6,31-дюймовым LTPO-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ-регулировкой яркости 4320 Гц и четырьмя симметричными рамками, селфи-камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор оптического размера 1/1.3 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископический телеобъектив с 3,2-кратным оптическим приближением), топовым процессором MediaTek Dimensity 9500, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, 3D-ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, стереодинамиками и корпусом толщиной 6,1 мм и массой 155 граммов.

