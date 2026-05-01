HONOR Magic 9 получит плоский экран

Инсайдер DirectorShiGuan поделился подробностями о смартфонах серии Honor Magic 9, которые будут представлены осенью этого года. Утверждается, что впервые в линейке ни одна из моделей не получит изогнутый экран. Полный переход на плоские дисплеи объясняется их доступностью и надежностью. Также новому поколению Magic приписывают улучшенные фото и видеовозможности с технологиями ARRI.

Напомним, что пока еще актуальный HONOR Magic 8 Pro оснащается 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,71-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1256:2808 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 200 Мп (телеобъектив с 3,7-кратным оптическим приближением), фронтальной камерой разрешением 50 Мп с 3D-камерой глубины, аккумулятором ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.