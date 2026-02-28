HONOR Magic V6 показали на живых фото

Руководитель компании HONOR Ван Фэй опубликовал живые фото складного смартфона Magic V6, который еще не был представлен официально. Самое главное в этих снимках – отсутствие складки гибкого дисплея, которую можно обнаружить на всех подобных устройствах. Производитель подтвердил наличие улучшенной защитой экрана, ультратонкого стекла (UTG) с лучшим на рынке показателем отражения 1,5%, обновленного шарнира из суперстали, а также защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Последним параметром не может похвастаться ни один складной флагман. Официальная презентация Magic V6 ожидается на стартующей 2 марта выставке MWC.