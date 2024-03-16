HONOR Magic6 RSR Porsche Design получит 24 ГБ ОЗУ

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Honor Magic6 RSR Porsche Design, который будет представлен уже 18 марта. Итак, устройству приписывают наличие 6,8-дюймового 8T LTPO OLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2800:1280 пикселей и двухслойной конструкцией, многомодульной основной камеры с главным датчиком изображения OmniVision OV50K оптического формата 1/1,3 дюйма и поддержкой технологии LOFIC, батареи ёмкостью 5600 мАч, поддержки 80-Вт проводной и 66-Вт беспроводной зарядок, корпуса массой 237 граммов и толщиной 8,9 мм, серой и розовой расцветок, а также топовой конфигурации с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти.