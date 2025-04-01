HONOR Magic7 оценили в 110 тысяч рублей

Российские ритейлеры начали принимать предзаказы на смартфон HONOR Magic7, который оценен в 110 тысяч рублей за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. До 7 апреля в магазинах М.Видео и Эльдорадо будет доступна скидка в 20 тысяч рублей и планшет HONOR Pad X8a в качестве подарка.

Напомним, что оцененный в Китае от 630 долларов Honor Magic7 имеет в своем оснащении топовый 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800:1264 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц, частотой ШИМ 4320 Гц и глобальной пиковой яркостью 1600 нит, 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5650 мАч, поддержку 100-проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, фронтальную камеру на 50 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом), ультразвуковой сканер отпечатков, защиту от воды и пыли (IP68/69) и предустановленную ОС Android 15 с прошивкой MagicOS 9.0.
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