HONOR Magic7 появился в российской продаже

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон HONOR Magic7, который оценен в 110 тысяч рублей за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. До 28 апреля новинку можно приобрести со скидкой в 20 тысяч рублей и часами HONOR Watch 5 в подарок.

Напомним, что HONOR Magic7 оснащается 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1264 точек, адаптивной кадровой частотой 1-120 Гц, частотой ШИМ 4320 Гц и глобальной пиковой яркостью 1600 нит, батареей ёмкостью 5650 мАч, поддержкой 100-проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, селфи-камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом), ультразвуковым дактилоскопом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/69 и операционной системой Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0.