HONOR Magic9 Pro Max выпустили за пределами Китая

Компания HONOR выпустила флагманский смартфон Magic9 Pro Max. Новинка дебютировала в Малайзии по эквивалентной цене в 1460 долларов за единственную версию с 12/512 ГБ памяти. Когда смартфон выйдет в Европе, пока не сообщается.

Напомним, что Magic9 Pro Max оснащается аккумулятором пятого поколения Qinghai Lake Blade ёмкостью 8800 мАч с плотностью энергии 1000 Втч/л и рекордным 40% содержанием кремния, поддержкой 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, 6,85-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 1320:2868 точек, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, локальной пиковой яркостью 10000 нит и глобальной пиковой яркостью 2000 нит, тыльной камерой с модулями на 200 Мп (датчик оптического формата 1/1,28 дюйма, оптика с диафрагмой f/1.57 и стабилизацию уровня CIPA 8.0), 200 Мп (перископический телеобъектив с диафрагмой f/2.6 и сенсор размера 1/1,4 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), а также защитой от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K.