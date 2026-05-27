HONOR Magic9 получит устаревший чип

Сегодня в сети появилась новая информация от достаточно надёжных инсайдеров о том, что смартфон HONOR Magic9 может получить 6,36-дюймовый дисплей и крупный аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. То есть устройство будет относительно компактным по меркам современного рынка, но при этом аккумуляторная батарея здесь будет больше, чем у большинства смартфонов на рынке. Также достаточно надёжный инсайдер сообщает, что HONOR Magic9 будет оснащён 3-нм процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. При этом любопытно, что предшественник, HONOR Magic8, использует тот же самый процессор. Всё дело в том, что новый флагманский чип компания Qualcomm ещё не выпустила, но так как продажи текущего флагмана HONOR, очевидно, просели, компания планирует выпустить более свежее устройство. И в данном случае, к сожалению, придётся использовать чип, который вот-вот станет устаревшим по меркам рынка.

При этом ранее появилась информация о том, что устройство получит основную камеру на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископический телеобъектив на 64 Мп. Кроме того, HONOR Magic9, судя по утечкам, должен получить поддержку беспроводной зарядки, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Правда, современного пользователя таким набором характеристик удивить уже, пожалуй, не получится. Всё же бренды давно подтянули свои смартфоны по влагозащите и беспроводной зарядке, тем более если мы говорим о флагманском сегменте.
