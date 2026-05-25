Смартфон Xiaomi 17 Max появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт представленному несколько дней назад флагманского смартфону Xiaomi 17 Max в Китае, одной из особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. На дебютном китайском рынке за новинку просят эквивалент 630, 675, 720 и 780 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон также характеризуется 6,9-дюймовым экраном нового поколения с разрешением 1,5K, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит, режимом DC Dimming и частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц, топовой 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройной основной камерой Leica с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив 3-кратным оптическим приближением), а также поддержкой 100-Вт и 50-Вт беспроводной зарядок.
