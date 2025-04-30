HONOR MagicBook Pro 16 2025 получил CPU Core Ultra 5 225H

Компания HONOR объявила о выпуске ноутбука MagicBook Pro 16 2025, который основан на чипах Intel Core Ultra. Новинка характеризуется процессорами Core Ultra 5 225H или Ultra 9 285H, 24 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с TDP 85 Вт и двумя вентиляторами, LCD-экраном с разрешением 3072:1920 точек, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 3 мс, 100% цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркость 500 нит и сертификацией TÜV Rheinland, цельнометаллическим корпусом толщиной 17,9 мм и массой 1,81 кг, батареей ёмкостью 75 Втч, одним интерфейсом HDMI 2.1 и двумя портами USB-A 3.2 Gen 2, разъемами USB-C и Thunderbolt 4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена базовой конфигурации с Core Ultra 5 225H, 24 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ составляет 6300 юаней (около 70500 рублей).

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