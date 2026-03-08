HONOR Power 2 возглавил рейтинг субфлагманов AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных субфлагманских смартфонов под управлением операционной системы Android. Лидером рейтинга стал HONOR Power 2 на платформе MediaTek Dimensity 8500 Elite. Он набрал 2201537 баллов. На втором месте оказался OPPO Reno15 Pro на процессоре MediaTek Dimensity 8400-Max с 2113019 баллами, а на третьем OPPO Reno15 на том же чипе с 2102547 баллов.

Также в десятку самых мощных субфлагманов вошли REDMI Turbo 5 (Dimensity 8500-Ultra), OPPO Reno14 Pro (Dimensity 8450), iQOO Z10 Turbo (Dimensity 8400 (Full Version)), REDMI Turbo 4 (Dimensity 8400-Ultra), OPPO Reno14 (Dimensity 8350), REDMI Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2) и OnePlus Turbo 6V (Snapdragon 7s Gen 3).
