Складной смартфон HONOR Magic V6 оценили в 1700 евро

Компания HONOR дала старт европейским продажам складного смартфона Magic V6, который ранее вышел в Китае. Конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти обойдется до конца июля по специально цене в 1700 евро. Затем новинка подорожает до 2300 евро.

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц, 7,95-дюймовый внутренний и 6,62-дюймовый внешний LTPO 2.0-экраны с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, поддержкой стилуса и пиковой яркостью 5000 и 6000 нит соответственно, корпус толщиной 8,75 мм в сложенном состоянии, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7100 мАч, защиту от воды и пыли в по стандартам IP68 и IP69, поддержку беспроводной зарядки и ОС Android 16 c фирменной оболочкой MagicOS 10.