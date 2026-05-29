Представлена серия смартфонов Xiaomi 17T

Компания Xiaomi представила 17T и 17T Pro — более доступные версии флагманской серии Xiaomi 17. Традиционно для линейки T акцент здесь сделан не на камерах, а на производительности и автономности — новинки получили самые ёмкие батареи среди всех глобальных смартфонов Xiaomi. Xiaomi 17T оснащён кремний-углеродной батареей на 6500 мАч, а 17T Pro получил ещё более крупный аккумулятор на 7000 мАч, которого, по словам инсайдеров, хватает почти на два дня работы. Xiaomi уже выпускала смартфоны с ещё более ёмкими батареями для китайского рынка. Например, Xiaomi 17 Max получил аккумулятор на 8000 мАч. Однако международные модели компании до сих пор не предлагали ничего подобного, за исключением устройств бренда Poco.

Обе модели работают на процессорах MediaTek Dimensity — 8500-Ultra в Xiaomi 17T и 9500 в Xiaomi 17T Pro. Кроме того, в обоих случаях установлено 12 ГБ ОЗУ. При этом Pro-версия получила более крупный 6,83-дюймовый экран вместо 6,59-дюймового у базовой модели, а также частоту обновления 144 Гц, беспроводную зарядку и более быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Набор камер у смартфонов практически одинаковый, за исключением немного более крупного основного сенсора у 17T Pro. Соответственно, у пользователей будет довольно простой выбор — кому-то нужен компактный смартфон, а кто-то хочет экран побольше. В этом случае пользователю не нужно выбирать между различными моделями — у него есть базовый вариант смартфона и Pro-версия.