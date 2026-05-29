Представлена серия смартфонов Xiaomi 17T

Обе модели работают на процессорах MediaTek Dimensity — 8500-Ultra в Xiaomi 17T и 9500 в Xiaomi 17T Pro. Кроме того, в обоих случаях установлено 12 ГБ ОЗУ. При этом Pro-версия получила более крупный 6,83-дюймовый экран вместо 6,59-дюймового у базовой модели, а также частоту обновления 144 Гц, беспроводную зарядку и более быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Набор камер у смартфонов практически одинаковый, за исключением немного более крупного основного сенсора у 17T Pro. Соответственно, у пользователей будет довольно простой выбор — кому-то нужен компактный смартфон, а кто-то хочет экран побольше. В этом случае пользователю не нужно выбирать между различными моделями — у него есть базовый вариант смартфона и Pro-версия.