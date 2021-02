HONOR V40 и четыре других смартфона прошли сертификацию EEC

Еще в ноябре 2020 года HUAWEI продал свой суббренд HONOR компании Zhixin New Information Technology Co. Ltd, консорциуму из более чем 30 агентов, дилеров и Shenzhen Smart City Development Group Co. Ltd. С тех пор HONOR выпустила только один смартфон — модель HONOR V40 5G в Китае. Этот телефон вместе с четырьмя другими телефонами может скоро выйти на мировые рынки. В прошлом месяце инсайдер сообщил, что HONOR выпустит на мировые рынки ряд смартфонов среднего и флагманского уровня. Он даже сообщил, что HONOR View40 (он же HONOR V40) дебютирует весной, а летом — HONOR 40. По его словам, бренд также выпустит новое устройство HONOR Magic. Вероятно, так Huawei сможет выпускать новые гаджеты в обход запрета США на работу китайского гиганта с американскими компаниями.