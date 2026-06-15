HONOR X70 Pro Max 5G с АКБ на 8560 мАч оценили в 295 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью X70 Pro Max 5G, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 8560 мАч. Новинку также оснастили 6,79-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2640:1200 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит, глобальной яркостью 1800 нит и частотой ШИМ-регулирования 3840 Гц, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, корпусом с усиленной тыльной панелью, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, батареей ёмкостью 8560 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и обратной зарядок, 50-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, стереодинамиками, а также корпусом толщиной 7,76 мм и массой 196 граммов. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила 295 и 355 долларов соответственно.