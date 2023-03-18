HONOR X7a официально представили в России

Сегодня появились просто отличные новости для пользователей, которые давно мечтали получить современный смартфон за адекватные деньги — столь ожидаемый гаджет HONOR X7a привезли в Россию и модель уже продаётся в магазинах электроники и торговых сетях М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, Мегафон, OZON, Wildberries и не только. Огромным преимуществом смартфона является его батарея — производитель разместил внутри устройства батарею на 5330 мАч, так что новинка способна проигрывать видео в течение крайне длительного времени, а при работе с социальными сетями или звонками пользователь вовсе получает 42 часа автономности. Также смартфон оборудовали поддержкой быстрой зарядки, благодаря чему всего за полчаса на розетке HONOR X7a получает заряда на 10 часов проигрывания музыкальных треков.

Впрочем, производитель позаботился о том, чтобы аккумуляторная батарея устройства при этом не страдала — специальная технология обеспечивает минимальную деградацию ячеек батареи, так что через три года активного использования смартфон всё равно сохранит 80% от максимальной ёмкости аккумулятора. Также смартфон получил основную камеру на 50 Мп, которая снимает просто прекрасные снимки и позволяет получать максимум удовольствия в путешествиях или на семейных праздниках, например. И, что самое приятное, хотя смартфон и без того достаточно доступный, в период с 17 марта по 6 апреля его можно купить со значительной скидкой и даже получить в подарок беспроводные наушники.