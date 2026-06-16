Tecno представила интересный смартфон Spark 50 Pro

Компания Tecno сегодня представила новый смартфон Spark 50 Pro, который получил дизайн, явно вдохновлённый iPhone 17 Pro, и несколько необычных для своего класса особенностей. Во-первых, Tecno Spark 50 Pro доступен либо с двухэлементной батареей ёмкостью 5600 мАч, либо с более крупной одноэлементной батареей на 6000 мАч. По заявлению компании, оба варианта способны сохранять более 80% исходной ёмкости после шести лет регулярной зарядки, также аккумуляторы рассчитаны на более чем 1900 циклов зарядки. Ещё смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 60 Вт, благодаря которой устройство может зарядиться до 63% примерно за 30 минут, а полный цикл зарядки занимает около 55 минут.

Дополнительно предусмотрены различные режимы зарядки, позволяющие настраивать скорость восполнения энергии и уровень нагрева. Во-вторых, в основе устройства лежит процессор MediaTek Helio G100 Ultimate, который, по заявлению Tecno, обеспечивает результат около 550000 баллов в AnTuTu. На фронтальной стороне устройства установлен 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления до 120 Гц. Также стоит сказать, что камера смартфона дополнена набором ИИ-функций, включая AI Eraser 2.0, AI Extender и поддержку Live Photo. Кроме того, используется технология Universal Tone, которая помогает делать более естественные оттенки кожи при портретной съёмке. И, естественно, это недорогое устройство, которое будет продаваться по вполне разумной цене по всему миру.
Официально: HONOR WIN Turbo получит экран яркостью 8000 нит …
Компания HONOR раскрыла подробности о смартфоне WIN Turbo, официальная презентация которого запланирована…
Почему электроника остаётся востребованной даже при росте це…
Рост цен обычно заставляет покупателей пересматривать расходы. Люди реже совершают спонтанные покупки,…
Представлен бюджетный смартфон HONOR Play11C …
Компания HONOR пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Play11C, цена которой пока не раскрывае…
HUAWEI Nova 16 показали на пресс-рендерах …
Компания HUAWEI объявила, что смартфоны серии Nova 16 будут официально представлены в Китае 1 июня. В сер…
Realme 16T 5G с АКБ на 8000 мАч готов к выходу …
Компания Realme объявила, что презентация среднебюджетного смартфона Realme 16T 5G состоится в Индии уже …
HUAWEI представила недорогой смартфон nova Y74…
Компания HUAWEI незаметно представила на глобальном рынке смартфон nova Y74 — примерно через год после вы…
TECNO Spark 50 5G готов к выходу …
Компания TECNO объявила, что смартфон TECNO Spark 50 5G будет представлен 27 марта в Индии. Производитель…
Официально: OPPO Find X9 Ultra выйдет в апреле …
Компания OPPO объявила, что презентация флагманского камерофона Find X9 Ultra состоится в апреле. При это…
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor