Tecno представила интересный смартфон Spark 50 Pro

Дополнительно предусмотрены различные режимы зарядки, позволяющие настраивать скорость восполнения энергии и уровень нагрева. Во-вторых, в основе устройства лежит процессор MediaTek Helio G100 Ultimate, который, по заявлению Tecno, обеспечивает результат около 550000 баллов в AnTuTu. На фронтальной стороне устройства установлен 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления до 120 Гц. Также стоит сказать, что камера смартфона дополнена набором ИИ-функций, включая AI Eraser 2.0, AI Extender и поддержку Live Photo. Кроме того, используется технология Universal Tone, которая помогает делать более естественные оттенки кожи при портретной съёмке. И, естественно, это недорогое устройство, которое будет продаваться по вполне разумной цене по всему миру.