Tecno представила интересный смартфон Spark 50 Pro

Компания Tecno сегодня представила новый смартфон Spark 50 Pro, который получил дизайн, явно вдохновлённый iPhone 17 Pro, и несколько необычных для своего класса особенностей. Во-первых, Tecno Spark 50 Pro доступен либо с двухэлементной батареей ёмкостью 5600 мАч, либо с более крупной одноэлементной батареей на 6000 мАч. По заявлению компании, оба варианта способны сохранять более 80% исходной ёмкости после шести лет регулярной зарядки, также аккумуляторы рассчитаны на более чем 1900 циклов зарядки. Ещё смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 60 Вт, благодаря которой устройство может зарядиться до 63% примерно за 30 минут, а полный цикл зарядки занимает около 55 минут.

Дополнительно предусмотрены различные режимы зарядки, позволяющие настраивать скорость восполнения энергии и уровень нагрева. Во-вторых, в основе устройства лежит процессор MediaTek Helio G100 Ultimate, который, по заявлению Tecno, обеспечивает результат около 550000 баллов в AnTuTu. На фронтальной стороне устройства установлен 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления до 120 Гц. Также стоит сказать, что камера смартфона дополнена набором ИИ-функций, включая AI Eraser 2.0, AI Extender и поддержку Live Photo. Кроме того, используется технология Universal Tone, которая помогает делать более естественные оттенки кожи при портретной съёмке. И, естественно, это недорогое устройство, которое будет продаваться по вполне разумной цене по всему миру.