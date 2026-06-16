HONOR X80 Pro Max получит очень яркий экран

Авторитетный инсайдер DigitalChatStation поделился подробностями о смартфоне HONOR X80 Pro Max, который будет официально представлен 22 июня. Итак, аппарат оснастят 6,8-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления изображения 120 Гц, разрешением 2788:1280 точек, максимальной глобальной яркостью 2000 нит, пиковой яркостью 10000 нит в некоторых участках, частотой ШИМ-диммирования 3840 Гц, новой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой Adreno 810, батареей ёмкостью 11000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт, тыльной камерой с 50-Мп главным модулем с оптической стабилизацией, селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 8,08 мм, массой 203 грамма и пластиковой рамкой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также функцией автоматического распознавания хвата левой и правой рукой.

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