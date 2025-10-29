HONOR готовит смартфон с батареей на 10000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания HONOR в скором времени представит смартфон с рекордной ёмкостью аккумулятора. Утверждается, что в базе китайского регулятора 3C засветился аппарат с батареей с номинальной энергоёмкостью 37,37 Втч, номинальной ёмкостью 9886 мАч и типичным значением 10000 мАч. Коммерческое название устройства пока не раскрывается.

Напомним, что недавно HONOR выпустила смартфон X9d 5G кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 8300 мАч. Новинка также имеет в своем оснащении 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 c максимальной частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, сдвоенную основную камеру с модулями на 108 Мп (OIS) и 5 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт, ударопрочный корпус, защиту от воды и пыли (IP69K, IP68 и IP66), модем 5G и стереодинамики.