HONOR готовит смартфон с батареей на 10000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания HONOR в скором времени представит смартфон с рекордной ёмкостью аккумулятора. Утверждается, что в базе китайского регулятора 3C засветился аппарат с батареей с номинальной энергоёмкостью 37,37 Втч, номинальной ёмкостью 9886 мАч и типичным значением 10000 мАч. Коммерческое название устройства пока не раскрывается.

Напомним, что недавно HONOR выпустила смартфон X9d 5G кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 8300 мАч. Новинка также имеет в своем оснащении 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 c максимальной частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, сдвоенную основную камеру с модулями на 108 Мп (OIS) и 5 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт, ударопрочный корпус, защиту от воды и пыли (IP69K, IP68 и IP66), модем 5G и стереодинамики.
Realme 15T 5G протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme 15T 5…
У процессоров A19 и A19 Pro обнаружили интересную особенност…
Apple снова сохранила для процессоров A19 и A19 Pro конфигурацию с шестью ядрами, где два отвечают за выс…
Смартфон REDMI 15 оценили в 14 тысяч рублей …
Официальный дистрибьютор Xiaomi компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона REDMI 15, …
Samsung Galaxy S26 Edge показали на рендерах …
Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks поделились изображениями смартфона S…
Представлен TECNO Spark Go 5G с АКБ на 6000 мАч…
Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Spark Go 5G, которая основана на 6-нано…
Официально: смартфоны серии Xiaomi 17 представят в сентябре…
Компания Xiaomi объявила, что флагманские смартфоны серии Xiaomi 17 будут представлены уже в конце этого …
Релиз iOS 26 плохо сказался на расходе батареи…
Apple выпустила крупное обновление iOS 26 в понедельник, и хотя оно принесло массу новых возможностей, вк…
Планшет Vivo Pad 5e появился в продаже …
Компания Vivo выпустила в китайскую продажу планшет Vivo Pad 5e, который был представлен в начале октября…
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor