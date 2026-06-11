HONOR показала в Москве прототип Robot Phone с роботизированной AI-камерой

В Мультимедиа Арт Музее в Москве прошел закрытый показ прототипа HONOR Robot Phone — AI-смартфона с трехосевым роботизированным приводом камеры. Также компания представила ретроспективу развития AI-камер в смартфонах HONOR Magic, Magic V и номерной серии.

На мероприятии напомнили о ключевых этапах развития мобильной съемки HONOR: от AI Motion Sensing и AI-суперзума до портретных режимов Harcourt, имитации пленок Kodak, Fuji и Polaroid 600, а также функций генерации видео из фотографий. Отдельное внимание уделили складным флагманам Magic V, включая HONOR Magic V6 толщиной 8,75 мм с защитой IP68/IP69 и тройной AI-камерой.

Одной из главных тем стало партнерство HONOR и ARRI. Технологии ARRI Image Science, включая REVEAL Color Science, формат LogC и ARRI Look Files, появятся в смартфонах бренда. Первым устройством с их поддержкой должен стать HONOR Robot Phone.

Прототип получил трехосевой подвес, который помогает стабилизировать изображение, поворачивать камеру на 90 и 180 градусов и отслеживать объект съемки с помощью AI. Также камера может реагировать движениями при общении с чат-ботом YOYO и удерживать пользователя в кадре во время видеозвонков.

Официальная презентация HONOR Robot Phone ожидается в Китае в третьем квартале 2026 года.

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