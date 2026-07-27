Poco выпустила тизер смартфона M8 Power

Компания Poco начала раскрывать ключевые характеристики нового Poco M8 Power. Смартфон дебютирует в следующем месяце и станет новым представителем серии M8, в которую уже входят модели Poco M8, M8 Pro и M8s. Более того, компания официально подтвердила первые подробности о новинке. Poco сообщила, что презентация M8 Power состоится 4 августа — согласно официальному тизеру, главной особенностью смартфона станет аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. По заявлению производителя, одного заряда хватит на три дня активной работы. На лицевой панели устройства расположен AMOLED-дисплей, однако его диагональ и остальные характеристики экрана пока не раскрываются. Также тизер подтверждает, что смартфон будет доступен в оранжевой расцветке.

На задней панели установлен выступающий блок камер — слева размещены объективы и светодиодная вспышка, а справа находятся микрофон, надпись «50MP AI Camera» и логотип Poco. Остальные характеристики устройства пока держатся в секрете. По данным предыдущих утечек, Poco также готовит к выпуску смартфон Poco X8 5G, разработку которого ранее считали отменённой. Ожидается, что модель займёт место ниже Poco X8 Pro. При этом стоит понимать, что на фоне роста цен на оперативную память производителю, скорее всего, придётся повышать цены на свои смартфоны из среднего ценового сегмента, так как компания не может работать себе в минус. Но на данный момент это всего лишь предположение инсайдеров и не более того — точных данных нет.