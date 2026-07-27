Poco выпустила тизер смартфона M8 Power

Компания Poco начала раскрывать ключевые характеристики нового Poco M8 Power. Смартфон дебютирует в следующем месяце и станет новым представителем серии M8, в которую уже входят модели Poco M8, M8 Pro и M8s. Более того, компания официально подтвердила первые подробности о новинке. Poco сообщила, что презентация M8 Power состоится 4 августа — согласно официальному тизеру, главной особенностью смартфона станет аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. По заявлению производителя, одного заряда хватит на три дня активной работы. На лицевой панели устройства расположен AMOLED-дисплей, однако его диагональ и остальные характеристики экрана пока не раскрываются. Также тизер подтверждает, что смартфон будет доступен в оранжевой расцветке.

На задней панели установлен выступающий блок камер — слева размещены объективы и светодиодная вспышка, а справа находятся микрофон, надпись «50MP AI Camera» и логотип Poco. Остальные характеристики устройства пока держатся в секрете. По данным предыдущих утечек, Poco также готовит к выпуску смартфон Poco X8 5G, разработку которого ранее считали отменённой. Ожидается, что модель займёт место ниже Poco X8 Pro. При этом стоит понимать, что на фоне роста цен на оперативную память производителю, скорее всего, придётся повышать цены на свои смартфоны из среднего ценового сегмента, так как компания не может работать себе в минус. Но на данный момент это всего лишь предположение инсайдеров и не более того — точных данных нет.
Официально: TECNO Pova 8 5G готов к выходу …
Компания TECNO объявила, что 11 июня в Индии будет представлен смартфон Pova 8 5G. Производитель подтверд…
HONOR Play 80 Plus с АКБ на 7500 мАч оценили в 250 долларов…
Компания HONOR представила недорогой смартфон Play 80 Plus, главной особенностью которого стала батарея ё…
Realme 16T c АКБ на 8000 мАч оценили в 310 долларов…
Компания Realme представила смартфона Realme 16T, одной из главных особенностей которого стал аккумулятор…
Смартфон iQOO 15T почти полностью рассекречен …
Компания iQOO рассекретила почти все основные параметры флагманского смартфона iQOO 15T, который будет пр…
Смартфон Infinix HOT 70 оценили в 125 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью HOT 70, которая дебютировала в Индоне…
Новую серию смартфонов TECNO CAMON 50 представили в России…
В преддверии выхода новой линейки смартфонов CAMON 50 на российском рынке, компания TECNO организовала эк…
Кнопочный телефон Nokia 123 Shield оценили в 35 евро …
Компания HMD объявила о выходе кнопочного защищенного телефона Nokia 123 Shield, который, среди прочего, …
iQOO 16 не получит активную систему охлаждения …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO 16, релиз которого ож…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor