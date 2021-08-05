HONOR представила наушники Earbuds 2 Lite

Наушники HONOR 2 SE были представлены вместе с серией HONOR 50 в июне, а теперь эта новая пара беспроводных наушников была анонсирована для мировых рынков под другим названием — HONOR Earbuds 2 Lite. При этом можно смело заявить, что наушники HONOR Earbuds 2 Lite почи полностью повторяют дизайн Apple AirPods Pro, хотя и представлены в двух цветах: Glacier White и Midnight Black. Наушники весом около 5,5 г (каждый наушник) оснащены 10-миллиметровыми нестандартными драйверами. Кроме того, они также поставляются с двумя микрофонами MEMS для ENC (шумоподавления окружающей среды), ANC (активного шумоподавления) и режима окружающей среды, который бренд называет «режимом прозрачности». В то время как размер зарядного кейса составляет 45,5 x 61,2 x 25,35 мм, а вес — около 41 г.

Как и любые другие наушники на рынке, в этих наушниках также есть управление жестами. Они также легко соединяются со смартфонами HONOR и используют для подключения Bluetooth 5.2. Также имеется поддержка игрового режима с малой задержкой. Сами же наушники имеют батарею емкостью 55 мАч каждая, а в зарядном футляре — батарея емкостью 410 мАч. Довольно интересное решение, но нужно понимать, что пока что производитель официально не представил стоимость данного решения, а значит, пока что рано говорить о том, что наушники могут предоставить. Ведь если конкуренты стоят дешевле, то зачем покупать устройство китайской компании? Ждем цену для России в рублях с большим нетерпением.
Комментарии и отзывы HONOR Earbuds 2 Lite
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