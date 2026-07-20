HONOR представила смартфон X7e Plus 5G

В июне компания HONOR представила смартфон HONOR X7e — модель с поддержкой сотовой сети 4G, экраном с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором на 7500 мАч. Теперь производитель анонсировал HONOR X7e Plus 5G, который получил поддержку сетей уже пятого поколения, более ёмкую батарею, дисплей с высокой частотой обновления, процессор Snapdragon и основную камеру на 50 Мп. Собственно, HONOR X7e Plus 5G оснащён 6,87-дюймовым TFT LCD-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1020 нит. Экран поддерживает технологии Dynamic Dimming и Eye Comfort для снижения нагрузки на глаза. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 4 Gen 4 в сочетании с оперативной памятью объёмом до 8 ГБ и накопителем на 256 ГБ.

Смартфон работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10, поддерживается технология RAM Turbo, позволяющая использовать часть встроенной памяти в качестве виртуальной оперативной памяти для более плавной многозадачности. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 8100 мАч, тогда как номинальная ёмкость составляет 7900 мАч, поддерживается быстрая зарядка HONOR SuperCharge мощностью 45 Вт. Основная камера включает 50-мегапиксельный датчик и дополнительный сенсор, характеристики которого не раскрываются. Для съёмки селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп, среди прочих особенностей производитель отмечает стереодинамики с режимом увеличения громкости до 400% и модуль NFC.
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